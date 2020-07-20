20.07.2020 - 07:00 |
‘Amazon ruhlu bir kadınım’
İvana Sert, Sinop’ta bir açılışa katıldı.
İvana Sert, Sinop’ta bir açılışa katıldı. Tasarımcı, “Kendimi Sinoplu gibi hissediyorum. Amazon Kraliçesi Sinope hikayesi beni çok etkiledi. Ben de Amozon ruhlu bir kadınım” dedi. Estetiğe sıcak baktığını belirten Sert, “50 yaşından sonra ihtiyacım olursa yapabilirim” şeklinde konuştu.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.