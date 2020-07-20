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20.07.2020 - 07:00 |

‘Amazon ruhlu bir kadınım’

İvana Sert, Sinop’ta bir açılışa katıldı.

‘Amazon ruhlu bir kadınım’
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İvana Sert, Sinop’ta bir açılışa katıldı. Tasarımcı, “Kendimi Sinoplu gibi hissediyorum. Amazon Kraliçesi Sinope hikayesi beni çok etkiledi. Ben de Amozon ruhlu bir kadınım” dedi. Estetiğe sıcak baktığını belirten Sert, “50 yaşından sonra ihtiyacım olursa yapabilirim” şeklinde konuştu.

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Cadde Yazarları

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