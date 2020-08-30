MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ambalajlı gıdalardan virüs bulaşır mı?
30.08.2020 - 07:00 |

Ambalajlı gıdalardan virüs bulaşır mı?

Ambalajlı gıdalardan virüs bulaşır mı?
ABONE OL

Dr. Hilal Bölükbaşı, dondurulmuş gıdalardan koronavirüs bulaşmasının çok düşük ihtimal olduğunu, ambalajlı ürünlerdense az da olsa bulaşma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beğenilen fotoğraf

Beğenilen fotoğraf

Albüm buluşması

Albüm buluşması

Amuda kalkma modası

Amuda kalkma modası

Yaşlılıkta kas kaybını önlüyor

Yaşlılıkta kas kaybını önlüyor

Sıradaki Haber