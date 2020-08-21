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21.08.2020 - 12:22 |

Amber Heard Kapadokya'ya gitti

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen yıldız oyuncu Amber Heard, İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti. Kapadokya'da çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Heard, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini dile getirdi.

Amber Heard Kapadokya'ya gitti
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Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Amber Heard, İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti. Gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade eden Amber Heard, Kapadokya'da çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

34 yaşındaki oyuncunun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Amber Heard Kapadokyaya gitti

Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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