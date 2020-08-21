Amber Heard Kapadokya'ya gitti

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Amber Heard, İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti. Gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade eden Amber Heard, Kapadokya'da çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

34 yaşındaki oyuncunun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.