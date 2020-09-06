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06.09.2020 - 15:52 |

Amber Heard'dan Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava

Oyuncu Amber Heard, eski eşi Johnny Depp’in sosyal medyada kendisine karşı yürüttüğünü iddia ettiği karalama kampanyasına karşı harekete geçti ve 100 milyon dolarlık dava açtı.

Amber Heard'dan Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava
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Hollywood yıldızı Amber Heard’ın, eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık davaya karşılık olarak 100 milyon dolarlık başka bir dava açarak misillemeye hazırlandığı aktarıldı.

Independent Türkçe'nin Metro'dan aktardığı habere göre; 9 Ağustos tarihli mahkeme belgelerinde 34 yaşındaki oyuncu, Depp’in kendisine yönelik “tacizi” sürdürdüğü ve “kontrolsüz biçimde hızla artan istismara” maruz kaldığı yönündeki iddialarını tekrarlıyor.

Öte yandan 57 yaşındaki Depp ise, Heard’ın iddialarını reddediyor ve evlilikleri boyunca şiddet uygulayan kişinin Heard olduğunu öne sürüyor. Heard’ın sunduğu belgelerde Depp’in kendisine aşağılayıcı ifadeler yönelttiği iddiası da bulunuyor.

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SOSYAL MEDYADA KARALAMA İDDİASI

Heard’ın avukatları, “Depp, internet üzerinden düzenlediği ve yönettiği karalama kampanyasıyla Heard’ı itibarsızlaştırmaya, onun kariyerine, ününe ve geçim kaynağına müdahale etmeye çalışıyor” iddiasında bulunuyor.

Ayrıca Depp’in karalama kampanyası kapsamında “Heard’ın Twitter hesabını hedef almak ve yapacağı sözleşmeleri etkilemek için hem gerçek hem de sahte sosyal medya hesaplarını kullandığı” öne sürüldü. Bununla birlikte belgelerde şu ifadeler de yer aldı:

Bu hesapların çoğu Heard’ı karalayıp taciz ederken, Depp’in avukatı Adam Waldman’ı övüyordu.

Amber Hearddan Johnny Deppe 100 milyon dolarlık dava

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Depp ise daha önce Heard’ın 2018’de Washington Post’ta şiddete maruz kaldığına dair kaleme aldığı makalesine karşı 50 milyon dolarlık dava açmıştı.

Johnny Depp ayrıca kendisini “eşini döven biri” diye niteleyen The Sun gazetesinin yayın hakları sahibi News Group Newspapers’a (NGN) da dava açmıştı. Kısa süre önce aktörün The Sun’a açtığı dava Londra’da görülmüştü. Ancak davanın kararı henüz verilmiş değil.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA/ BACKGRID UK / SPLASH NEWS

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