Amber Heard’ın başına dert olan ses kaydı!

Johnny Depp ve Amber Heard tarafında sular durulmuyor... Heard, Depp’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ediyordu. Ancak ortaya çıkan ses kayıtları işin seyrini değiştirdi.

Depp’in hayranları, Heard'ın 'Aquaman 2' filminden kovulması için imza kampanyası başlatmıştı. Geçen birkaç ay içinde yaklaşık 45 bine yakın imzaya ulaşan kampanya, ses kaydının patlak vermesiyle bir anda büyük ilgi gördü. Kampanya şu sıralar 150 bin imzayı aştı.