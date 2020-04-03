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03.04.2020 - 09:54 |

Amber Heard'ün dedektif tuzağı!

Johnny Depp ile Amber Heard'ün boşanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sular durulmuyor. Yeni bir iddiaya göre Heard, Depp’i karalayacak deliller toplaması için dedektif tutmuş.

Amber Heard'ün dedektif tuzağı!

ABD’li oyuncu Johnny Depp (56) ile oyuncu Amber Heard (33), 2015’te evlenmiş, 17 ay sonra boşanmıştı. İkili arasındaki sular, aradan geçen süreçte durulmadı.

Heard, 2016’da şiddet gördüğü iddiasıyla polise başvurmuştu. Depp, Heard’ün vücudundaki darp izlerinin makyaj olduğunu öne sürmüştü. Ünlü aktör, bu süreçte yalanlar söylediği ortaya çıkan Heard’e 50 milyon dolarlık itibar davası açmıştı.

TERS TEPTİ
ABD’li dedektif Paul Barresi, kendisini Heard’ün dedektif olarak tuttuğunu, sinema dünyası ve yakın çevrelerinden Depp’i karalayacak deliller toplaması için 100 kişiyle görüştüğünü açıkladı. Barresi, “Ama kimse Depp hakkında kötü bir söz söylemedi” dedi. (Posta)

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