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17.03.2020 - 07:00 |

Ambrosio gelemiyor

Brezilyalı Alessandra Ambrosio’nun baş model olarak podyuma çıkacağı Türkiye’nin en büyük moda etkinliği Dosso Dossi Fashion Show, koronovirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Ambrosio gelemiyor

Brezilyalı Alessandra Ambrosio’nun baş model olarak podyuma çıkacağı Türkiye’nin en büyük moda etkinliği Dosso Dossi Fashion Show, koronovirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Göbeklitepe konseptiyle yapılması planlanan organizasyon, İstanbul Kongre Merkezi’nde 17-23 Mart tarihleri arasında düzenlenecekti.

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