AMBROSIO’NUN MELEKLERİ

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio’nun, 17 Mart’ta gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show’da çıkacağı defilesinde, kendisine tescilli Türk güzeller de eşlik edecek. Podyumda Özge Ulusoy’un yanı sıra Miss Turkey güzelleri Şevval Şahin, Pınar Tartan, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan ve Büşra Turan da yer alacak.

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak organizasyonda, 270 derecelik 10 metre yüksekliğindeki sahne, Şanlıurfa’nın simgesi Göbeklitepe’ye dönüştürülecek. Koreografisini Yasin Soy’un hazırlayacağı şovda, modellerin giyeceği kıyafetlerin, Göbeklitepe’nin modayla anılması için tasarlandığı öğrenildi.