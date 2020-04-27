Amerika’dan ödül!

BEE’O Propolis’in kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya bir ödül de Amerika’dan geldi. Türkiye’de ilk defa yerli propolis üretimini başlatarak, Anadolu propolisini dünyaya tanıtan, gıda yüksek mühendisi, kadın girişimciliği dergisi Databird Business Journal tarafından ‘Amerika’nın En İyi Kadın Yöneticileri’ arasında gösterildi. Derginin her sene düzenlediği yarışmada Samancı, jüri oylamasıyla ödüle layık görüldü.