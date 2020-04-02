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02.04.2020 - 10:46 |

Amerikalı müzisyen Ellis Marsalis Jr. corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin ünlü caz müzisyeni Ellis Marsalis Jr, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümü müzik dünyasını yasa boğdu.

Amerikalı müzisyen Ellis Marsalis Jr. corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

85 yaşındaki caz piyanisti ve eğitimci Jr. Ellis Marsalis'in ölüm haberini oğlu Branford Marsalis duyurdu. Marsalis, babasının corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını ve ardından da hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Corona virüsün zatürreye sebep olduğunu söyleyen Branford Marsalis, babasının bu yüzden hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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