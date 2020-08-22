Amine Gülşe'nin annesinine olan benzerliği

Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkat çekti.

"ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Amine Gülşe, fotoğrafın altına; "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... İyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, kızları Eda ile anne-baba olma sevincini yaşadılar. Amine Gülşe, Mesut Özil'le hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşmıştı.