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30.08.2020 - 07:00 |

Amuda kalkma modası

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla evlerimize kapandığımız günlerde, amuda kalkma modası da aldı başını gitti.

Amuda kalkma modası
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Yaz başında bu akımın öncülüğünü yapan Fethi Kamışlı’nın ardından Emir Bahadır, Bettina Machler ve Ebru Karaduman da trende uyup, çektirdikleri renkli kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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