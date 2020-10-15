Anadolu’dan ilham aldı

Anadolu geleneğinden ilham alan Atelier Melange, yeni koleksiyonu ‘Şükran’la yenilikçi ve iddialı tasarımlara imza atmaya devam ediyor. Koleksiyonda yorgan motiflerini kullananan markanın yaratıcıları Ayça Pelvanlar Bay ve Seda Hancıoğlu, “Klasik yorgan kumaşı ve içine elle doldurulan elyaflar her bir çantada farklılık gösteriyor. Ulaşabildiğimiz insanların ailelerinde nesilden nesile yadigar olarak kalabilecek bir ürün sağlayabilirsek ne mutlu bize... Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği daha modern bir eşyayla devam ettirebileceğiz” açıklamasını yaptı.