Anamız Var filmi konusu nedir? İşte Anamız Var filmi konusu ve çekildiği yer

Corona virüs nedeniyle bazı dizi setleri çekimlere ara verdi. Dizi çekimlerin ara vermesi ile televizyon ekranlarında filmler yayınlanmaya başlandı. Bugün televizyonda izleyiciler ile buluşacak filmlerden biri ise Anamız Var oldu. Peki Anamız Var konusu nedir, oyuncuları kimler?

ANAMIZ VAR KONUSU

Evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze tek oğlu Oğuz’un hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Mahallede uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze’nin en büyük düşmanı ise Firdevs’tir. Ülfet, Firdevs’in oğlunu da evlendirmiştir fakat Firdevs oğlunun mürüvvetini beğenmemiştir. Bu yüzden Ülfet’e karşı düşmanlık beslemektedir.

Ülfet’in oğlu Oğuz yıllar sonra uzun bir izinle Rusya’dan Türkiye’ye gelir. Ülfet ise şu an elinde olan bütün baş göz dosyalarını kapatır ve Oğuz’u bu uzun izinde evlendirip göndermek ister. Firdevs ise savaş baltasını çıkarır ve Ülfet’in bu çabasını baltalamak üzere harekete geçer.

Fakat Oğuz, Rusya’dan gittiği gibi gelmiştir. Bu yüzden mahallede Ülfet taraftarları ve Firdevs taraftarları arasında müthiş bir istihbarat savaşı başlamıştır. Mahalleyi ikiye bölen Oğuz’un ise kalbi tek parça değildir.

Ülfet ile Firdevs’in amansız savaşında Oğuz’un sakladığı sır durumu daha da içinden çıkılmaz bir duruma doğru sürükleyecektir.

ANAMIZ VAR OYUNCULARI

Alper Saldıran(Oğuz)

Füsun Demirel (Ülfet)

Birgül Ulusoy(Nimet)