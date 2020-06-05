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05.06.2020 - 16:42 |

Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı 200 bin dolarlık bağış

George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği’nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu’na 200 bin dolarlık bağış yapacağını duyurdu.

Angelina Jolie'den ırkçılığa karşı 200 bin dolarlık bağış
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ABD’nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından Oscarlı oyuncu Angelina Jolie de harakete geçti.

Ünlü yıldız, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği’nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu’na toplumdaki derin yapısal yanlışları ele almak amacıyla 200 bin dolar bağışladığını açıkladı.

'AYRIMCILIK HOŞ GÖRÜLEMEZ'

Jolie aynı zamanda, “Ayrımcılık ve cezasızlık hoş görülemez, örtbas edilemez veya haklı gösterilemez. Umarım ABD’liler olarak toplumumuzdaki derin yapısal yanlışlara karşı bir araya gelebiliriz” diye konuştu.

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Cadde Yazarları

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