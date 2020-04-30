Anılar arasında

Cemiyet hayatının sevilen simaları arasında yer alan Jülide-Mert Önengüt çiftinin Baltalimanı’ndaki yalılarında karantina günleri renkli geçiyor. Evde kalan ve çocukları Selim ile Can’la birlikte vakit geçiren ikili, şu sıralar eski fotoğraflara daldı. Önengüt çiftinin, dost davetlerinde çektikleri ve bir türlü düzenleyemedikleri kareleri, bugünleri fırsat bilerek arşivlediği öğrenildi.