10.09.2020 - 07:00 |
Anılara götürüyor
23’üncü Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında İbramaki Sanat Galerisi’nde açılan ‘Dünden Bugüne Altın Güvercin’ isimli fotoğraf sergisi büyük ilgi görüyor.
23’üncü Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında İbramaki Sanat Galerisi’nde açılan ‘Dünden Bugüne Altın Güvercin’ isimli fotoğraf sergisi büyük ilgi görüyor.Altın Güvercin’in düzenlendiği yıllar boyunca objektiflere yansıyan karelerden oluşan sergi, 1986’dan günümüze yarışmanın tarihine ışık tutuyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmada emeği geçen Bektaş Türk, Mihrican Yorulmaz, Çağatay Sükan, Ahmet Defne ve Mehmet Mat’a teşekkür plaketi verdi. Sergi, 13 Eylül’e kadar görülebilir.