ANKARA GÜNLÜĞÜ

Sosyal yaşamın ünlü simalarından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Ankara’ya gitti. Şehirde, çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelip toplantılarını yaptıktan sonra Mehtap Özdoğan, Merve Bayıksel ve Ayşenur Taşbakan’ın da aralarında olduğu isimlerle, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ulucanlar Sanat Sokağı ve Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’ni ziyaret eden iş insanı, “Çocuklarımla birlikte memleketimi yeniden keşfe çıktık. Sosyal medyadan paylaştığım fotoğraflarla, insanlara ülkemizin kıymetli noktalarına ve güzelliklerine dikkat çekmek istedim. ‘Türkiye’nin taşı, toprağı altın’ derken büyüklerimizin ne kadar haklı bir gurur yaşadıklarını bir kez daha anladım” diyerek, duygularını ifade etti.

Pandemi sürecindeki kısıtlamaların zaman içinde kaldırılıp, Rotahane şehir gezilerine yeniden başlayacaklarını da söyleyen Ersoy, daha sonra çocuklarıyla birlikte Kuğulu Park’ta dinlenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.