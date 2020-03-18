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18.03.2020 - 07:00 |

Ankara’da sanat

Ahmet Oran, ikinci solo sergisini, Kuzu Effect AVM’deki Mamm Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ankara’da sanat

Ahmet Oran, ikinci solo sergisini, Kuzu Effect AVM’deki Mamm Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Dünyaca ünlü Türk ressamın, rölyefi andıran kompozisyonla, farklı açılardan bakıldığında, plastik etkili bir yüzeye sahip üç boyutlu tablolarından oluşan seçki, konukların beğenisini kazandı. Davete, İnci Aksoy, Özge Kuzu, Zihni Tümer ve Nejat Birecik katıldı. 26 eserden oluşan sergi, 26 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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