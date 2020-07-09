Anlamlı bağış

35’inci yılını kutlayan Türk Böbrek Vakfı’nın bağışçılarından Canan-Ali Salargil, pandemi sürecinde diyaliz tedavisi gören hastaları düşünerek iki diyaliz makinesi bağışında bulundu. Çifte, Türk Böbrek Vakfı adına Mütevelli Heyet Üyesi Seval Ermiş tarafından evlerine yapılan ziyaretle teşekkür plaketi takdim edildi.