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09.07.2020 - 07:00 |

Anlamlı bağış

35’inci yılını kutlayan Türk Böbrek Vakfı’nın bağışçılarından Canan-Ali Salargil, pandemi sürecinde diyaliz tedavisi gören hastaları düşünerek iki diyaliz makinesi bağışında bulundu.

Anlamlı bağış
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35’inci yılını kutlayan Türk Böbrek Vakfı’nın bağışçılarından Canan-Ali Salargil, pandemi sürecinde diyaliz tedavisi gören hastaları düşünerek iki diyaliz makinesi bağışında bulundu. Çifte, Türk Böbrek Vakfı adına Mütevelli Heyet Üyesi Seval Ermiş tarafından evlerine yapılan ziyaretle teşekkür plaketi takdim edildi.

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
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Cadde Yazarları

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