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29.08.2020 - 07:00 |

Anlamlı bağış

İlk kitabı ‘Aynalı Tılsımlar Dükkanı’ndan sonra ikinci eseri ‘Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Adımda Başlar’ı piyasaya çıkaran Melda Kamhi Kosif, anlamlı bir bağışa imza attı.

Anlamlı bağış
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Sosyal medya hesabından duyuru yapan yazar, şu mesajla çağrıda bulundu: “İsme özel olarak imzalayacağım kitaplarımı, SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için açılan ‘ruzgaryuruyecek’ adlı hesaba destek olmak için bağışlayarak, gelirimizle bir bebeğin hayatına dokunmak istedim.”

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