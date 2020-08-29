29.08.2020 - 07:00 |
Anlamlı bağış
İlk kitabı ‘Aynalı Tılsımlar Dükkanı’ndan sonra ikinci eseri ‘Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Adımda Başlar’ı piyasaya çıkaran Melda Kamhi Kosif, anlamlı bir bağışa imza attı.
Sosyal medya hesabından duyuru yapan yazar, şu mesajla çağrıda bulundu: “İsme özel olarak imzalayacağım kitaplarımı, SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için açılan ‘ruzgaryuruyecek’ adlı hesaba destek olmak için bağışlayarak, gelirimizle bir bebeğin hayatına dokunmak istedim.”