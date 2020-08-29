Anlamlı bağış

Sosyal medya hesabından duyuru yapan yazar, şu mesajla çağrıda bulundu: “İsme özel olarak imzalayacağım kitaplarımı, SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için açılan ‘ruzgaryuruyecek’ adlı hesaba destek olmak için bağışlayarak, gelirimizle bir bebeğin hayatına dokunmak istedim.”