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19.11.2020 - 07:00 |

Anlamlı çağrı

Hande Erçel, 24 Kasım’daki doğum gününde hayranlarından hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapmalarını istedi.

Anlamlı çağrı
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Hande Erçel, 24 Kasım’daki doğum gününde hayranlarından hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapmalarını istedi. Instagram’dan seslenen
oyuncu,“Kanser hastası çocuklara ve ailelere bağışta bulunarak ilk hediyeyi kendi kendime verdim. Toplayacağımız bağışlar benim için en güzel hediye
olacak” diye yazdı. Erçel, geçtiğimiz sene annesini kanserden kaybetmişti.

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