Anlamlı destek!

Sephora, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte yürüttüğü Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme ve Hızlandırma Programı için kadın girişimcilerle üç günlük online kamp için bir araya geldi. KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Dünyanın yükselen trendi girişimcilik. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payının ve yaratacağı etkinin güçlü bir yer tuttuğunu her fırsatta görüyoruz. KAGİDER’de pek çok proje yürütüyoruz ve Sephora Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz hızlandırma programımız da bizim için çok önemli’’ dedi.