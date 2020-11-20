Anlamlı destek

World Human Relief Derneği yürütücülüğünde hayata geçen, sanatçı koordinatörlüğünü Hande Soral’ın üstlendiği Karanlığı Arala Hareketi’nin lansmanı, oyuncuların desteğiyle gerçekleştirildi. Şevval Sam, İlker Ayrık, Celil Nalçakan, Tugay Mercan, Yıldıray Şahinler ve Deniz Uğur gibi 13 ismin yer aldığı kısa filmin gösterimi yapıldı. Soral, “Cinsel istismara uğrayan çocukları anlamaya çalıştık, biraz anlamamıza rağmen onların yaşadıklarına perişan olduk” dedi.