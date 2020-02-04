Anlamlı hareket

Gencer Savaş, köy okulu öğrencileri için anlamlı bir projeye imza attı. Müzikle tanışma imkanı olmayan öğrencilere, enstrüman göndereceğini duyuran perküsyon sanatçısı, müzik sınıflarının kurulması için çalışacaklarını dile getirdi. Her ay birkaç okula bağış yapacağını belirten Savaş, “İlerleyen dönemlerde ziyarete giderek, ritim atölyeleri de kurmak ve konserler yapmak da istiyorum” dedi.