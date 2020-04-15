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15.04.2020 - 07:00 |

Anlamlı hediye

Mevaris Kreatif Direktörü Fatoş Altınbaş, bu sene doğum gününde hediye veren taraf oldu.

Anlamlı hediye

Mevaris Kreatif Direktörü Fatoş Altınbaş, bu sene doğum gününde hediye veren taraf oldu. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne destek olmayı tercih eden iş insanı, kalp hastaları için EKG cihazları bağışladı. Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak istediğini belirten Altınbaş, bu hareketini markası öncülüğünde bir kampanyaya dönüştürdü.

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