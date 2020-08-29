MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Anlamlı hediye
29.08.2020 - 07:00 |

Anlamlı hediye

Bergüzar Korel sevenleri, yine sanatçıya anlamlı bir hediye verdi. Fanlar, Korel adına Silopi Buğdaylı İlkokulu’na kütüphane yaptırdı

Anlamlı hediye
ABONE OL

Bergüzar Korel fanları, her yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıllarda sanatçının doğum gününde Afrika’da su kuyusu, bazı derneklere maddi yardım ve hatıra ormanı yaptıran sevenleri, bu defa Korel adına Şırnak Silopi Buğdaylı İlkokulu’na kütüphane yaptırdı.

38’inci yaşına giren Korel, Instagram’dan, “Her doğum günümde sizlerin sayesinde bir kez daha dünyaya geliyorum sanki. Umut doluyorum. Şükrediyorum. Minnet duyuyorum. Varlığınız kendimi hep daha güçlü ve mutlu hissetmeme sebep. İyi ki siz... Çok seviyorum her birinizi” diyerek, teşekkür etti.

28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kedi gibi!

Kedi gibi!

Yeni nesile yatırım

Yeni nesile yatırım

‘Bergen’ ertelendi

‘Bergen’ ertelendi

Anlamlı hediye

Anlamlı hediye

Sıradaki Haber