Anlamlı hediye

Bergüzar Korel fanları, her yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıllarda sanatçının doğum gününde Afrika’da su kuyusu, bazı derneklere maddi yardım ve hatıra ormanı yaptıran sevenleri, bu defa Korel adına Şırnak Silopi Buğdaylı İlkokulu’na kütüphane yaptırdı.

38’inci yaşına giren Korel, Instagram’dan, “Her doğum günümde sizlerin sayesinde bir kez daha dünyaya geliyorum sanki. Umut doluyorum. Şükrediyorum. Minnet duyuyorum. Varlığınız kendimi hep daha güçlü ve mutlu hissetmeme sebep. İyi ki siz... Çok seviyorum her birinizi” diyerek, teşekkür etti.