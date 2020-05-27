Anna Vakili, kız kardeşiyle birlikte parkta kavga etti!

Anna Vakili ve kız kardeşi Mandi, gittikleri bir parkta olay çıkardı. Genç bir kıza saldıran iki kardeşin o anları da olay anında orada bulunan bir kişi tarafından anbean kayda alındı.

ABLA VE KARDEŞ SALDIRDI

Anna Vakili, tartıştığı genç kızı saçlarından tutarak yere düşürdü. Anna’nın 28 yaşındaki kız kardeşi Mandi ise yere düşen genç kızı tekme attı. Anna ve kız kardeşinin genç kıza saldırdıkları anları olay yerinde bulunan bir kişi videoya aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıya uğrayan genç kızın bir aile üyesi, yaptığı açıklamada genç kızın parkta oturduğu sırada Anna, kız kardeşi ve kuzenin saldırısına uğradığını, kızın ve arkadaşının masum olduğunu söyledi. Anna’nın silah ile tehdit edildiği iddiasının doğru olmadığını tüm gerçeklerin videoda göründüğünü anlatan kişi, polisin yapacağı soruşturma sonrası her şeyin ortaya çıkacağını söyledi.

YÜZÜNDE OLUŞAN MORLUKLARIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Mandi, Instagram hesabından kavganın çıkmasından hemen önce genç kızın arkadaşı ile beraber kendilerine laf atıp güldüklerini gösteren bir hikaye paylaştı. Mandi ayrıca kavga sonrası yüzünde oluşan morlukları gösteren fotoğraf paylaştı. Görgü tanıkları ise her iki grubun önce sözlü olarak atışmaya başladığını daha sonra da aralarında kavga çıktığını söyledi.