‘ANNELİKTE HATA YAPTIM’

Kate Hudson, Woman’s Health dergisinin mart sayısına konuştu. İki oğlu bir kızı olan oyuncu üç çocuğuna hayalindeki gibi bir annelik yapamadığını itiraf etti. 40 yaşındaki aktris, “Süper anne olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Annesini örnek aldığını belirten Hudson, “İyi bir ebeveyn olmak isterken sürekli hatalar yapıyorum. Çocuklarıma onlar küçükken çok bağırdım. Önlerinde bela okuduğum ve küfrettiğim de oldu. Önemli günlerinde de çalıştığım için yanlarında bulunamadım ama tüm bunların yanında mükemmel anne gibi davrandığım da var” dedi. Ev içindeyken yemek yaptığını, çocukların ödevlerine yardım ettiğini söyleyen oyuncu, “0-5 çalıştığım zamanlarda her şey rayına oturuyor. İş ve aile hayatımı dengelediğimde kendimi özgür hissediyor ve bambaşka birine dönüşüyorum” açıklamasını yaptı.