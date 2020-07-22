22.07.2020 - 09:16 |
'Annem evlenmemi istiyor ama beğenmiyor'
Oyuncu Celil Nalçakan, önceki akşam Bodrum Gündoğan'da bir mekanda sahne aldı. Sahnesine 'Aramakmış Oysa Sevmek' şarkısıyla başlayan Nalçakan, repertuarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Beşiktaş taraftarı olan Celil Nalçakan, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı anarak, "Süleyman Seba'nın en sevdiği şarkıyı söyleyeceğim, nur içinde yatsın" diyerek, 'Eski Dostlar' parçasını seslendirdi.
Sahne aralarında sohbet eden oyuncu, konu evliliğe gelince, "Annem sürekli evlenmemi istiyor ama bir türlü beğenmiyor" sözleriyle misafirleri güldürdü.
İki saat sahnede kalan Celil Nalçakan, alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.