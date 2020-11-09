09.11.2020 - 07:00 |
‘Annemin duaları kabul oldu’
Deha Bilimlier, Ataşehir’deki Muamma’da sahne aldı.
Deha Bilimlier, Ataşehir’deki Muamma’da sahne aldı. Yeni kısıtlamalardan dolayı sahneye 20.00’da çıkan şarkıcı, “Annem bana hep, ‘Abin gibi sabahları çalış’ derdi. Anlaşılan yıllar sonra duaları kabul oldu. Sağlık her şeyden önemli, bizler de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz” diye konuştu.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.