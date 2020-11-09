‘Annemin duaları kabul oldu’

Deha Bilimlier, Ataşehir’deki Muamma’da sahne aldı. Yeni kısıtlamalardan dolayı sahneye 20.00’da çıkan şarkıcı, “Annem bana hep, ‘Abin gibi sabahları çalış’ derdi. Anlaşılan yıllar sonra duaları kabul oldu. Sağlık her şeyden önemli, bizler de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz” diye konuştu.