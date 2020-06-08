‘Annemize mutlu yıllar’

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen iki candan kardeşi Yasemin Kamhi ve Ayşegül Gerçin, gözlerinin içi gibi baktıkları anneleri Necla Okçuoğlu’nun doğum gününü iki aşamalı kutladılar. İlk aşamada anneleriyle baş başa yemek yiyen iki kardeş, daha sonra evlatları ve torunlarının katılımıyla yeni bir kutlama yapıp, annelerine hoş sürprizler hazırladı.