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08.02.2021 - 07:00 |

Annesinin izinde!

Küçük yaşlardan beri profesyonel olarak binicilik sporuyla ilgilenen ve Türkiye şampiyonaları bulunan cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, yarışlara yeniden katılmak için hazırlıklara başladı.

Annesinin izinde!
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Küçük yaşlardan beri profesyonel olarak binicilik sporuyla ilgilenen ve Türkiye şampiyonaları bulunan cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, yarışlara yeniden katılmak için hazırlıklara başladı. Atı, ‘Levito’ ile Beykoz’daki bir çiftlikte antrenman yapan iş insanının, en büyük destekçisi ise oğlu Kerem Öztürk... Çocuğuna da at sevgisini aşılayan Sipahi, iyi bir binici olması için eğitimlere başlamış. Profesyonel sporcu olmayı hedefleyen Kerem’in hayali, annesi gibi milli binici olup, Türkiye’yi şampiyonalarda temsil etmek.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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