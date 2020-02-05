Anneye hoş sürpriz

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras ve eşi Elif İnci, Macaristan seyahatinden döndü. Anneleri Aytül Özdemir Karabay’ın doğum günü nedeniyle tatillerini yarıda kesen aile, hoş bir sürpriz hazırladı. Anne Aytül, bir balıkçı restoranında herkesi karşısında görünce, duygusal anlar yaşadı. Bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Aras Ailesi, geç saatlere kadar vakit geçirdi.