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26.08.2020 - 17:46 |

Antonio Banderas corona virüsü yendi

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, Covid-19'u yendiğini sosyal medyadan hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Antonio Banderas corona virüsü yendi
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Antonio Banderas, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "21 günlük karantinadan sonra, bugün Covid-19 enfeksiyonunu atlattığımı, iyileştiğimi söyleyebilirim. Düşüncelerim benim gibi şanslı olamayan, benden daha çok acı çekenlerle birlikte. Bu savaşın ortasındaki herkese güç diliyorum" dedi.

Banderas, bu ay 60'ıncı doğum gününde virüse yakalandığını duyurmuştu.

Antonio Banderas corona virüsü yendi

 

 

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