'Ara sıra ağrım oluyor, boyunluk takıyorum'

Bir gün önce aynı yerde boyunluksuz olarak görüntülenen Yeşim Salkım, gazetecilerin "geçmiş olsun" dileklerine teşekkür etti. Telefon konuşmasına kısa süre ara veren sanatçı, "Ara sıra ağrım oluyor ve boyunluğumu takıyorum. Korkulacak bir şey yok" dedi.

Salkım, daha önceden siparişini verdiği ürünleri alarak AVM'den ayrıldı.