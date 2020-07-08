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08.07.2020 - 13:27 |

'Ara sıra ağrım oluyor, boyunluk takıyorum'

Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'nda aracını valelere teslim eden Salkım, telefonla konuştuğu sırada muhabirler tarafından görüntülendi.

'Ara sıra ağrım oluyor, boyunluk takıyorum'
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Bir gün önce aynı yerde boyunluksuz olarak görüntülenen Yeşim Salkım, gazetecilerin "geçmiş olsun" dileklerine teşekkür etti. Telefon konuşmasına kısa süre ara veren sanatçı, "Ara sıra ağrım oluyor ve boyunluğumu takıyorum. Korkulacak bir şey yok" dedi.

Salkım, daha önceden siparişini verdiği ürünleri alarak AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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