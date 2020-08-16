Aras’a altıncı yaş partisi

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinin katıldığı partide, Aras çifti mutluluklarına ortak olan dostlarına teker teker teşekkür etti. Babaanne Meral Aras’ın duygu dolu anlar yaşadığı doğum günü organizasyonunda, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyip dilek dileyen Celal Aras, doyasıya eğlendi.