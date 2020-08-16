16.08.2020 - 07:00 |
Aras’a altıncı yaş partisi
Aras Holding ve Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ile eşi Elif İnci Aras, oğulları Atlas Celal Aras’ın altıncı doğum gününü Bodrum Casa Costa Beach’te kutladı.
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinin katıldığı partide, Aras çifti mutluluklarına ortak olan dostlarına teker teker teşekkür etti. Babaanne Meral Aras’ın duygu dolu anlar yaşadığı doğum günü organizasyonunda, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyip dilek dileyen Celal Aras, doyasıya eğlendi.