Arda Türkmen'den ihtiyati tedbir talebi

Arda Türkmen, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının eczanelerdeki ürünlerde kullanıldığını iddia ederek, fotoğraflarının kullanılmasının engellenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre; ünlü şef, davalı şirketten 318 bin 600 dolar cezai şart bedeli ile 50 bin liralık manevi tazminat talep etti. Davalı şirket, sözleşmeden sonra Arda Türkmen’in fotoğraflarını kesinlikle kullanmadıklarını, aksine başka reklam yüzüne yer verdiklerini belirterek, davanın reddini istedi.