'Arka Sokaklar' 15’inci sezona hazır

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar', 15’inci sezona 18 Eylül Cuma akşamı başlıyor.

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile cuma akşamlarına damgasını vuran Arka Sokaklar’ın yeni sezon tanıtımı

yayınlandı. Gerilimle başlayan tanıtım filminin finalinde tüm ekip bir araya gelip, 15’inci sezon pastasını kesti.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz

ve Tunç Oğuz’un yer aldığı diziye, yeni sezonda üç yeni oyuncu da katıldı. Gizem Terzi, 'polis Sinem' karakteri, Perihan Ünlücan 'avukat Başak' karakteri; Hakan Uygun ise 'uluslararası bir çetenin reisi' olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği fenomen dizi, 557’nci bölümü ile 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.