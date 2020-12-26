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26.12.2020 - 13:08 |

'Arka Sokaklar' reytingin zirvesinde

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 25 Aralık Cuma akşamı yeni bölümü ile Kanal D'de ekrana geldi.

'Arka Sokaklar' reytingin zirvesinde
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Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 571'inci bölümü, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9.25 reyting ve 18.22 izlenme payı alarak, zirvede yer aldı.

Başrolünde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu 'Arka Sokaklar', yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D’de.

Arka Sokaklar reytingin zirvesinde

26 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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