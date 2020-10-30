'Arkadaşız' dediler ama...

Yaz aylarında Çeşme’de denizde el ele tutuştukları için adı aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, önceki gün Bebek Otel’de bir araya geldi. Gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenen çift, mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti. Altınbilek sorulara, “Gurur’la arkadaşız” dediği sırada Aydoğan’ın hedef şaşırtmak için kız arkadaşlarıyla çıkması dikkat çekti.

Daha sonra VIP aracına binen Altınbilek, meslektaşının bindiği taksiyi takip etti. İkilinin araçları Levent’teki bir binanın önünde durdu. Binaya ilk Aydoğan girerken, “Arkadaşlar lütfen yapmayın” dedi. Hemen arkasından giriş yapan Altınbilek ise, “Çekmeyin, rica ediyorum” açıklamasını yaptı. İkilinin, sürekli “Arkadaşız” demesine rağmen sık sık yan yana gelmesi kafa karıştırdı.