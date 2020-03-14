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14.03.2020 - 12:37 |

'Arkadaşlarımla arama mesafe koymaya başladım'

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'Arkadaşlarımla arama mesafe koymaya başladım'

Televizyon programından çıkar çıkmaz arkadaşlarıyla buluşmaya geldiğini söyleyen Fatih Ürek, corona virüsünden dolayı önlemlerini fazlasıyla aldığını söyledi.

Ürek, "Sürekli fırsat buldukça ellerimi yıkıyorum. Arkadaşlarımla, görüştüğüm insanlarla da arama artık mesafe koymaya başladım. Elimden geldiğince bir metreden fazla yaklaşmamaya çalışıyorum. Bu durum sosyal hayatımızı etkilediği kadar ekonomik anlamda da etkisi oldu. 25-26 tane konser programımı iptal ettik. Her şeyin başı sağlık, her şey bir tarafa söz konusu sağlıksa akan sular duruyor" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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