Murat Evgin, Zorlu PSM’de verdiği ‘Murat Evgin-Oldies Acoustic’ konseriyle müzikseverlerle buluştu. Şarkıcı, arkadaşlarıyla evinde bir araya geldiğinde, gitarıyla çalıp, söylediği Elvis Presley’den ‘That’s All Right Mama’, Chuck Berry’den ‘Johnny Be Goode’, MFÖ’den ‘Güllerin İçinden’ gibi unutulmaz şarkılarını sahnesine taşıdı.