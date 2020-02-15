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15.02.2020 - 07:00 |

Ünlü oyuncu Jane Fonda,‘Artık kendimi kestirmeyeceğim’

Jane Fonda, güzellik için bıçak altına yatma yaşının geçtiğini belirtip, “Artık operasyon yok. Kendimi kestirmeyeceğim” dedi

Ünlü oyuncu Jane Fonda,‘Artık kendimi kestirmeyeceğim’

Hollywood’un usta isimlerinden Jane Fonda, Elle Canada dergisine kapak oldu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 82 yaşındaki oyuncu, “Kendimi beğenmiyor gibi davranmayacağım. Ama daha fazla da estetik operasyon geçirmek yok. Artık kendimi kestirmeyeceğim” açıklamasıyla şaşırttı.
Daha önce verdiği bir röportajda yaptırdığı işlemlerle “Kendime bir 10 yıl satın aldım” diyen Fonda, “Gençken yemek bozukluğuyla mücadele ettim. Kendimi kabullenmek için her geçen gün çabalıyordum. Benim için kolay olmadı” şeklinde konuştu.

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