09.02.2021 - 07:00 |
Artist Marsel
Cansu Tosun, yedi aylık oğlu Marsel’le fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Oyuncu, “Benim artist” yazdığı kareye, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Tosun’a takipçileri, “Ne tatlı bir çocuk” ve “Annelik size çok yakıştı” gibi onlarca mesaj gönderdi.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.