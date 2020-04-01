Arto: Tıraş edip evlerine aldılar

Arto, “Türkiye’ye gelirken üç ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından tıraş edip evlerine aldılar” dedi.

Arkadaşlarının haklı olduğunu belirten şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyledi: Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.