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21.06.2020 - 17:38 |

Arto'dan şikayetçi olan Çağla Şıkel'in zorlama hapsi talebi reddedildi

Arto’nun kendisine yönelik sözleri için uzaklaştırma kararı aldıran Çağla Şıkel, şarkıcının korunma kararına uymadığını öne sürdü ve zorlama hapsi talebinde bulundu. Önceki gün görülen mahkemede karar çıktı.

Arto'dan şikayetçi olan Çağla Şıkel'in zorlama hapsi talebi reddedildi
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Ünlü manken geçen yıl sosyal medyada “Mini etekle nasıl oturulur?” başlıklı bir video yayınlamış, o videoyla ilgili yorum yapan Arto’dan kişilik haklarını ihlal ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; Arto hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Şıkel, bir kez daha mahkemeye başvurdu. Arto’nun korunma kararına uymadığını, isim vermeden hakaretlerine devam ettiğini öne süren ünlü manken, zorlama hapsi talebinde bulundu. Dava önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, şartlar oluşmadığı gerekçesiyle Şıkel’in talebinin reddine karar verdi.

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