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16.04.2020 - 07:00 |

Arzu Sabancı ile hayata dair

Karantinada beşinci haftasını tamamlayan Arzu Sabancı, yaşadıklarını sosyal medyadan kaleme aldı.

Arzu Sabancı ile hayata dair

Karantinada beşinci haftasını tamamlayan Arzu Sabancı, yaşadıklarını sosyal medyadan kaleme aldı: “Umarım iyisinizdir. Bu dönemde birimizin iyiliğinin, hepimizin iyiliği olduğunu idrak etmemiz lazım. Dinimiz, mesleğimiz, mali durumumuz hiçbirinin önemli olmadığını, hepimizin eşit olduğunu, bu hastalık gösterdi. Çalışması zorunlu olan tüm çalışanlara ve sağlık sektörüne minnettarız. Evde kalışımızı fırsat gibi algılayıp, yeni şeyler öğrenmek için kullanmalıyız. Doğa kendine geliyor. Umarım bu durumdan en az zararla ve birçok ders alarak çıkalım. Sağlıkla, evde kalalım.”

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