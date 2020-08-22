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22.08.2020 - 10:05 |

Arzu Sabancı'dan trafiğe tekneli çözüm

İş kadını Arzu Sabancı, önceki gün arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bebek'te demirli ufak teknesini hazırlatan Sabancı, evine deniz yolu ile geçti.

Arzu Sabancı'dan trafiğe tekneli çözüm
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Anadolu Yakası'nda oturan ve sahile özel şoförü ile gelen Arzu Sabancı, yemek sonrası trafik saatine kalınca çareyi deniz ulaşımında buldu.

Bebek'te demirli ufak teknesini hazırlatan Sabancı, evine deniz yolu ile geçti. Maskesini bir an çıkarmayan iş kadını, kendisini görüntüleyen muhabirlere iyi dileklerini iletti. (Habertürk)

Arzu Sabancıdan trafiğe tekneli çözüm

22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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