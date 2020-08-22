Arzu Sabancı'dan trafiğe tekneli çözüm

Anadolu Yakası'nda oturan ve sahile özel şoförü ile gelen Arzu Sabancı, yemek sonrası trafik saatine kalınca çareyi deniz ulaşımında buldu.

Bebek'te demirli ufak teknesini hazırlatan Sabancı, evine deniz yolu ile geçti. Maskesini bir an çıkarmayan iş kadını, kendisini görüntüleyen muhabirlere iyi dileklerini iletti. (Habertürk)