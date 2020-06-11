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11.06.2020 - 10:26 |

Arzum Onan: Bazılarıyla mesafeyi korumak çok zor

Oyuncu Arzum Onan yakın arkadaşı Songül Öden ile çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Arzum Onan, son paylaşımında yakın dostu Songül Öden ile olan pozunu yayınladı. Onan arkadaşıyla sarıldıkları fotoğrafa "Bazılarıyla mesafeyi korumak çok zor" notunu düştü.

Arzum Onan: Bazılarıyla mesafeyi korumak çok zor

Benzer bir pozu kendi hesabından yayınlayan Songül Öden ise  Onan ile olan karesine "4 aydır mesafeyi koruyoruz, çok düzeyli bir ilişkimiz var.. Özledim" yazdı.

Arzum Onan: Bazılarıyla mesafeyi korumak çok zor

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