Arzum Onan: Bazılarıyla mesafeyi korumak çok zor

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Arzum Onan, son paylaşımında yakın dostu Songül Öden ile olan pozunu yayınladı. Onan arkadaşıyla sarıldıkları fotoğrafa "Bazılarıyla mesafeyi korumak çok zor" notunu düştü.

Benzer bir pozu kendi hesabından yayınlayan Songül Öden ise Onan ile olan karesine "4 aydır mesafeyi koruyoruz, çok düzeyli bir ilişkimiz var.. Özledim" yazdı.